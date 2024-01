"Keine Schuldzuweisung": Biathleten nehmen Doll in Schutz

Die deutschen Biathleten haben ihren Anführer Benedikt Doll nach seinem Fauxpas in der Staffel von Ruhpolding in Schutz genommen. „Der Benni hat seine Kollegen schon oft aus Löchern geholt oder wieder aufgebaut“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Da gibt es keine Schuldzuweisung, der Benni hat uns schon so viel gewonnen. Klar ärgert es ihn. Aber so ist der Sport.“ Es sei „ein Tanz auf der Rasierklinge gewesen“.