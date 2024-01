Neue "Geheimwaffe" mischt Biathlon auf! Profitieren auch zwei Deutsche?

Norweger dominieren bei EM: Dank neuer Geheim-Waffe?

Doch was macht die neue Bindung so einzigartig und effektiv? Sørum erklärte im Interview mit dem norwegischen Sender TV2: „Mit der Art, den Schuh so auf dem Ski zu befestigen, ist der Druckpunkt mitten unter dem Zehnballen. So bekommt man mehr Druck auf den Schnee und damit auch mehr Energie.“