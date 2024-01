Preuß nach Heimweltcup "positiv" gestimmt

Biathletin Franziska Preuß nimmt aus ihrem Heim-Weltcup in Ruhpolding nach zwei Top-Ten-Plätzen und dem Staffelpodest viel Selbstvertrauen mit. "Ich gehe positiv aus dem Wochenende raus", sagte die 29-Jährige und schaltete sogleich in den Erholungsmodus: "Ich freue mich auf zwei Tage komplett abschalten, keine Sprechstunde mehr zu haben." So ein Heimweltcup koste schließlich "extrem Energie, weil man so viele Leute kennt. Jeder möchte mit einem reden."