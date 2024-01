Weikert mit Lob für Oberhof-Veranstalter: "Aller Ehren wert"

DOSB-Präsident Thomas Weikert hat die Arbeit der Veranstalter beim vom Wetter beeinträchtigten Biathlon-Weltcup in Oberhof in den höchsten Tönen gelobt. "Trotz der schwierigen Bedingungen, den Schnee zu sichern und letztlich reguläre Wettkämpfe durchführen – diese Leistung ist aller Ehren wert", sagte der 62-Jährige im Interview mit dem Weltverband IBU.

Weikert wisse, "wie akribisch hier in Oberhof gearbeitet wird und was die vielen Helferinnen und Helfer hier vor Ort leisten". Der DOSB-Präsident verfolgte am Freitag und Samstag die jeweiligen Sprint- und Verfolgungsrennen vor Ort, feuerte dabei lautstark die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) an.