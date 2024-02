Biathlon-WM: "Dann sehen wir dich noch ganz oft so weit oben" - Dahlmeier adelt Hettich-Walz

Die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin richtete im ZDF das Wort direkt an Hettich-Walz. „Wenn du so weiter machst, sehen wir dich noch ganz oft so weit oben“, sagte Dahlmeier und fügte noch einen persönlichen Ratschlag hinzu: „Das Wichtigste ist, dass man so bleibt wie man ist. Die Medaille kann einem keiner mehr nehmen. Trotzdem bleibt man der gleiche Mensch.“