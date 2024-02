Biathlon-WM: Knifflige Entscheidung im deutschen Team gefallen!

Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt das deutsche Biathlon -Aufgebot im WM-Sprint der Männer von Nove Mesto an.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, treten neben dem Champion von 2017 noch Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath am Samstag (ab 17.05 Uhr im Liveticker ) über die 10 Kilometer an. (SERVICE: Der WM-Zeitplan)

Biathlon-WM: Staffel ohne Rees und Strelow

Zuschauen müssen damit Roman Rees und der in der Mixed-Staffel so starke Justus Strelow: Es ist das Ergebnis einer kniffligen Abwägung: Strelow wird für die kommenden Aufgaben in Einzel und Single Mixed geschont - ihm entgeht damit aber unweigerlich ein potenzieller Höhepunkt des Wettbewerbs.