"Mit dem Team angreifen": Hettich-Walz will nächste Medaille

Janina Hettich-Walz fühlt sich trotz der ungewohnten Strapazen nach ihrem Silber-Coup im Einzel bereit für die Staffel. „Mir geht es sehr gut“, sagte die 27-Jährige. Die dreitägige Pause nach den 15 Kilometern habe „schon gut getan. Der Tag vom Einzel war für mich sehr intensiv - sowohl körperlich als auch mental. Ich konnte die erste Nacht nicht ganz so gut schlafen. Von dem her war es wirklich gut, dass ich Erholung hatte.“

Sie freue sich nun, "mit dem Team angreifen zu können. Ich hoffe, dass wir um die Medaillen kämpfen können", führte die Schwarzwälderin aus: "In der Staffel ist es wichtig, dass man beim Schießen gut durchkommt mit möglichst wenig Nachladern. Letzte Runde alles, was geht. Die letzten Tage hatten sie die Strecke für die Wettkämpfe immer gut hinbekommen. Von daher hoffe ich, dass es am Samstag auch so sein wird."