Biathlon: WM-Auftakt ohne den deutschen Leader

Die deutschen Biathleten starten ohne Benedikt Doll in die Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bestreiten Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß die Mixed Staffel am Mittwoch (17.20 Uhr im LIVETICKER).