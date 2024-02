Para Biathlon: Kazmaier führt deutsche Dreifach-Siege an

Toptalent Linn Kazmaier hat auch beim Start in den Weltcup der Para-Biathleten dominiert. Die mittlerweile 17 Jahre alte Paralympicssiegerin von Peking gewann im italienischen Martell zusammen mit Guide Florian Baumann alle drei Rennen. In Sprint, Verfolgung und Einzel komplettierten jeweils Leonie Walter mit Guide Christian Krasman und Johanna Recktenwald mit Guide Pirmin Strecker in der Klasse der Sehbehinderten die deutschen Dreifachsiege.