Preuß verpasst im Sprint das Podium

Das deutsche Biathlon-Team hat bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto auch im zweiten Rennen die erhoffte Medaille verpasst. Franziska Preuß landete bei einem historischen französischen Vierfach-Triumph im Sprint über 7,5 Kilometer mit einem Schießfehler auf dem sechsten Rang, zum Podium fehlten knapp 15 Sekunden. Vanessa Voigt leistete sich auch einen Fehler und verfehlte die Top 10.

Julia Simon triumphierte nach fehlerfreiem Schießen in 20:07,5 Minuten. Für die Französin war es nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel bereits das zweite Gold in Nove Mesto. Sie gewann mit 4,9 Sekunden Vorsprung knapp vor ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (1). Bronze ging an Lou Jeanmonnot (1/+40,8) vor Sophie Chauveau (1/+44,2).