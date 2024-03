Biathlon: Grotian und Strelow verpassen Podest klar

Selina Grotian und Justus Strelow haben beim Weltcup in Oslo den zweiten Podestplatz des deutschen Biathlon-Teams deutlich verpasst. In der Single-Mixed-Staffel am legendären Holmenkollen musste sich das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Rang sechs begnügen. Am Samstag hatte Benedikt Doll im Massenstart den zweiten Platz belegt.