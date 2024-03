Biathlon-Star will nach Rücktritt TV-Expertin werden

Das Ende einer langen sportlichen Laufbahn ist immer auch der Beginn von etwas Neuem. Einige Sportler starten dann etwa eine Karriere im TV - wie in Deutschland Laura Dahlmeier, Erik Lesser und Arnd Peiffer. In der Rolle der Expertin könnten Biathlon -Fans künftig vielleicht auch Mona Brorsson sehen.

Die Schwedin wird zum Ende der Saison „das Gewehr an den Nagel hängen“, wie sie während der WM in Nove Mesto emotional verkündete. In ihrer erfolgreichen Karriere gewann sie unter anderem olympisches Gold und Silber sowie WM-Silber (jeweils in der Staffel) und stand im Weltcup 16 Mal auf dem Podest.