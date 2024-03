Para-Biathletinnen holen WM-Silber im Teamsprint

Auf die Siegerinnen aus der Ukraine hatte das Duo im Ziel einen Rückstand von 11,5 Sekunden. Kazmaier, die mit 15 Jahren bei den Winterspielen in Peking Gold im Langlauf gewonnen hatte, war wie schon bei ihren Siegen im Einzel und der Verfolgung ohne Fehlschuss geblieben. Für ihre Teamkollegin Walter, die in China im Biathlon triumphiert hatte und am Sonntag viermal daneben schoss, war es in Kanada die vierte Silbermedaille.