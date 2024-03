Para-Biathlon: Kazmaier holt auch WM-Gold im Einzel

Para-Biathletin Linn Kazmaier hat bei der WM in Prince George am zweiten Tag ihr zweites Gold geholt. Erneut führt sie einen deutschen Dreifachsieg an

Kazmaier (r.) und Guide Baumann dominieren

© AFP/SID/LILLIAN SUWANRUMPHA