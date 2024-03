Para-Biathlon: Kazmaier holt auch WM-Gold in der Verfolgung

Para-Biathletin Linn Kazmaier sammelt bei der WM im kanadischen Prince George weiter fleißig Goldmedaillen. Die 17 Jahre alte Paralympicssiegerin war nach ihren Siegen im Sprint und Einzel am Samstag auch im Verfolgungssprint der Klasse der Sehbehinderten mit Guide Florian Baumann nicht zu schlagen. Leonie Walter mit Begleitläufer Christian Krasman und Johanna Recktenwald mit Pirmin Strecker komplettierten das Podium.

Kazmaier blieb wie schon im Einzel ohne Fehlschuss. Mit 15 Jahren hatte die Schülerin in Peking bei den Winterspielen Gold im Langlauf gewonnen, nun sicherte sie sich bereits ihr siebtes WM-Gold. Drei davon holte sie im vergangenen Jahr im Langlauf. Ihre Teamkollegin Walter, die in China im Biathlon triumphiert hatte, gewann in Kanada zum dritten Mal Silber.