Letzter Weltcup des Jahres: Preuß mit Vorfreude

„Ich freue mich besonders auf die Stimmung in Frankreich“, sagte die 30-Jährige vor den Rennen in Annecy-Le Grand Bornand: „Die Fans dort sind einfach fantastisch und kennen sich im Biathlon richtig gut aus.“

Preuß reist nach ihrem Sieg im Sprint und Platz drei im Verfolger in Hochfilzen als Führende des Gesamtweltcups nach Frankreich. Die Rennen in Österreich seien „fast ein bisschen surreal“ gewesen, sagte sie: „Ich hoffe, wir können an die Leistungen anknüpfen.“ Auch Sportdirektor Felix Bittelring zählt darauf, „dass unsere Athleten ihre Frische beibehalten und auch in Frankreich stark auftreten.“