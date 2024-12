Preuß führt Frauen-Staffel zum ersten Sieg seit 1429 Tagen

Franziska Preuß hat die deutschen Biathletinnen beim Weltcup in Hochfilzen zum ersten Staffel-Sieg seit 1429 Tagen geführt. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Schlussläuferin Preuß setzten sich in einem lange packenden Zweikampf mit Frankreich durch, nach lediglich vier Nachladern lief Preuß mit 1:05,7 Minuten Vorsprung vor Lou Jeanmonnot ins Ziel. Zuletzt gewann Deutschland am 16. Januar 2021 in Oberhof eine Frauen-Staffel - ebenfalls mit Schlussläuferin Preuß.