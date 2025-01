Krise bei Preuß? Biathlon-Verband macht sich "keine großen Sorgen"

„Hier wohne ich, hier trainiere ich. Das wird nie seinen Charme und die Aufregung verlieren. Das ist immer was Besonderes. Da freue ich mich voll drauf“, sagte die 30-Jährige vor ihrem Auftakt am Donnerstag (14.10 Uhr) im Einzel über 15 km.

Preuß: „Wenn Ole das sagt, ist das cool“

Man wolle zuhause „immer besonders gut sein“. Für die Frauen steht am Samstag noch die Staffel an, am Sonntag schließt der Massenstart den Weltcup in Ruhpolding ab.