"Anderes Gesicht": Biathleten schöpfen Mut aus Einzel

Biathlon-WM: Deutsche Athleten nach Enttäuschungen verbessert

Das Team habe insgesamt „ein anderes Gesicht“ als noch in Sprint oder Verfolgung gezeigt, urteilte Sportdirektor Felix Bitterling: „Klar haben wir insgesamt anderes vor und wollen bei der WM um die Medaillen laufen. Aber die Situation war nicht so ganz einfach.“ Er sei „fürs Erste ein bisschen zufrieden“ und erkenne „einen Schritt in die richtige Richtung“ mit Blick auf die Staffel am Samstag (ab 15.05 Uhr im LIVETICKER).