Biathlon-WM: Deutsches Sprint-Aufgebot steht

Zwei Bronze-Gewinner aus dem Mixed gehen auch in Sprint und Verfolgung an den Start.

Die deutschen Biathleten gehen angeführt von den Medaillengewinnern Justus Strelow und Philipp Nawrath in die ersten Einzelrennen der Weltmeisterschaften. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehören außerdem die laufstarken Philipp Horn und Danilo Riethmüller zum Aufgebot für den Sprint am Samstag und die Verfolgung am Sonntag (jeweils 15.05 Uhr im LIVETICKER). Zuschauen muss Johannes Kühn, der somit frühestens im Einzel am Mittwoch bei der WM eingreifen kann.