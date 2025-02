Biathlon-Star kann sich Tränen selbst nicht erklären

Nach dem missratenen Start in die Biathlon-WM in Lenzerheide kommen bei Ingrid Landmark Tandrevold die Tränen. Nun hat sie sich zu ihrem emotionalen Ausbruch geäußert.

Nach dem missratenen Start in die Biathlon-WM in Lenzerheide kommen bei Ingrid Landmark Tandrevold die Tränen. Nun hat sie sich zu ihrem emotionalen Ausbruch geäußert.

Am Tag vor dem Sprint bei der Biathlon-WM in Lenzerheide brach Ingrid Landmark Tandrevold nach einem Gespräch mit Schießtrainer Siegfried Mazet plötzlich in Tränen aus.