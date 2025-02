Biathlon-WM: Mixed-Staffel gewinnt Bronze zum Auftakt

Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften Bronze gewonnen. Das DSV-Quartett mit Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow musste sich im Rennen über 4x6 km nach elf Nachladern den dominanten Franzosen (1 Strafrunden+ 6 Nachlader) und Tschechien (0+9) geschlagen geben. Zuletzt hatte sich ein deutsches Team im Mixed 2019 bei der WM in Östersund eine Medaille gesichert, die bislang letzte Goldmedaille gab es 2017 in Hochfilzen.

"Es war unglaublich schmerzhaft. Ich bin froh, dass ich die Medaille ins Ziel gerettet habe", sagte Schlussläufer Strelow am ZDF-Mikrofon. "Man merkt, dass der Druck da war. Es ist einfach schön, dass das heute geklappt hat", sagte Preuß mit Tränen in den Augen.

Bei strahlendem Sonnenschein und Plusgraden startete Grotian für die deutsche Mannschaft, nach vier Nachladern übergab sie an Position vier liegend an Preuß. Auch Preuß zeigte dann einen soliden Auftritt und hielt ihre Mannschaft im Kampf um die Medaillen. Nachdem Nawrath nur gerade so eine Strafrunde vermeiden konnte, sicherte schließlich Strelow mit einer tadellosen Leistung am Schießstand die Medaille hauchdünn vor dem heranstürmenden Norweger Johannes Thingnes Bö.