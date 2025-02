Biathlon-WM: Preuß verpasst Medaille im Massenstart

Franziska Preuß hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide ihre fünfte Medaille verpasst. Zum Abschluss der Titelkämpfe in der Schweiz belegte die 30-Jährige im Massenstart über 12,5 km den siebten Platz. Gold ging an die Schwedin Elvira Öberg vor Océane Michelon aus Frankreich und Maren Kirkeeide aus Norwegen.