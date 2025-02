Biathlon-WM: Preuß verpasst nächste Medaille

Damit blieb Preuß erstmals in der Schweiz ohne Edelmetall. Zuvor hatte sie sich bereits in der Verfolgung zur Weltmeisterin gekrönt, zudem Silber im Sprint sowie Bronze mit der Mixed-Staffel gewonnen.

Hinter Preuß sorgte Johanna Puff für ein deutsches Ausrufezeichen am Schießstand. Bei ihrem ersten WM-Start überhaupt blieb die 22-Jährige fehlerfrei. In der Loipe verlor sie aber im Vergleich zur Konkurrenz zu viel Zeit, sodass sie im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielte. Auch ihre Teamkolleginnen Selina Grotian (4) und Julia Tannheimer (4) lagen nach großen Problemen bei ihren Schießeinlagen weit zurück.

Am Mittwoch (15.05 Uhr/ARD und Eurosport) wollen dann die deutschen Männer in ihrem Einzel über 20 km nach einer verkorksten ersten WM-Woche Wiedergutmachung betreiben. Johannes Kühn und Nachrücker David Zobel gehen dabei erstmals in Lenzerheide an den Start, Philipp Horn und Danilo Riethmüller komplettieren das DSV-Quartett. „Wir geben auf keinen Fall die zweite Woche auf, bevor sie gestartet ist“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling kämpferisch. Als großer Favorit gilt einmal mehr Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö, der seine dritte Goldmedaille in der Schweiz gewinnen will.