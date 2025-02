Deutliche Warnung zu DSV-Star Preuß: "Es ist kein Selbstläufer"

Felix Bitterling warnt vor dem Start der Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide vor zu großen Erwartungen an Franziska Preuß.

„Sie ist keine Maschine. Es ist kein Selbstläufer, dass sie in den nächsten Tagen wieder oben steht“, sagte der Sportdirektor in einer Medienrunde in der Roland Arena: „Da kann auch eine Franzi Preuß mal einen Fehler zu viel schießen oder einen nicht so guten Tag in der Loipe haben.“