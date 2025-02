"Nicht unser Anspruch": Biathleten hoffen auf Turnaround

Ihre verkorkste erste Woche wollten die deutschen Biathleten nur noch abhaken. „Doppelten Strich drunter“, forderte Sportdirektor Felix Bitterling: „Froh sein, dass es in der Mixed geklappt hat und sich jetzt neu aufsetzen. Die Rennen gehen alle bei Null wieder los.“

Gerade in Richtung Staffel müsse das Team "ein anderes Mindset am Schießstand haben, sonst wird es schwer. Aber wir geben auf keinen Fall die zweite Woche auf, bevor sie gestartet ist".

Insgesamt 29 Fehler leisteten sich die vier DSV-Skijäger in Sprint und Verfolger, beste Resultate waren die Ränge 17 und 18. Damit könne "man bei einer WM überhaupt nicht zufrieden sein. Da geht es um Medaillen und alles andere interessiert eigentlich nicht", sagte Philipp Horn nach seiner Aufholjagd im Verfolger. Insbesondere der Sprint sei "total enttäuschend" verlaufen. "Es waren da neun Nationen besser als die Deutschen und das ist einfach nicht unser Anspruch."

Männer hoffen auf die Staffel

Trotz des Fehlstarts blicke das Team hoffnungsvoll in die zweite Woche - vor allem Richtung Staffel. "Wir haben vielleicht nicht den Superstar momentan, der in den Einzelrennen alles abräumt. Aber wir sind eine sehr homogene Mannschaft, die durchweg stark ist, wenn wir unsere Leistungen hinkriegen. Da bin ich guter Dinge und dann haben wir in der Staffel absolut die Chance vorne reinzulaufen." Die schlechten Rennen seien nun "hoffentlich abgehakt", sagte Philipp Nawrath nach Platz 44 im Verfolger.