Para Biathlon: Walter holt erneut WM-Gold vor Recktenwald

Das deutsche Para-Team liefert weiter richtig ab. Auch am zweiten Wettkampftag regnet es Medaillen.

Das deutsche Para-Team liefert weiter richtig ab. Auch am zweiten Wettkampftag regnet es Medaillen.

Biathletin Leonie Walter hat bei der Para-Weltmeisterschaft auf der Pokljuka ihre zweite Goldmedaille im zweiten Rennen geholt. Die 21-Jährige siegte mit ihrem zurückgekehrten Guide Christian Krasman auch in der Sprint-Verfolgung, trotz einer Strafrunde lag sie im Finale 31 Sekunden vor ihrer fehlerfreien Teamkollegin Johanna Recktenwald mit Guide Emily Weiß. Damit wiederholten die deutschen Biathletinnen ihren Doppelsieg aus dem Sprint zwei Tage zuvor.

Insgesamt gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) wie schon zum Auftakt erneut vier Medaillen. „Es war ein gutes Rennen von mir“, sagte Walter. Der Fehler ärgere sie zwar, „aber am Sonntag im Einzel habe ich die Chance, es besser zu machen. Läuferisch fühle ich mich gut.“ Für sie war es bereits der vierte WM-Titel im Biathlon, Recktenwald holte ihre fünfte Medaille bei Weltmeisterschaften. „Ich bin mega zufrieden“, sagte die Saarländerin.

Marco Maier fehlte erneut nur ein Hauch zu seiner zweiten WM-Goldmedaille nach 2023. Der 25-Jährige lief in der stehenden Klasse mit einer Strafrunde auf Rang zwei, auf den fehlerfreien Gewinner Grygori Wowtschynski aus der Ukraine fehlten gerade einmal 2,5 Sekunden. Bereits im Sprint hatte er den Sieg nur um 1,2 Sekunden verfehlt.

Für Anja Wicker reichte es nach Silber am Donnerstag nun in der Sprintverfolgung zu Bronze. Nach drei Strafrunden im zweiten Schießen landete die 33-Jährige hinter der US-Amerikanerin Kendall Gretsch und der Chinesin Zhai Yuxin. „Das waren zu viele Fehler. Silber verschossen, ja“, haderte Wicker: „Laufen wieder echt spitze, das hat mir dann doch noch die Medaille gerettet.“

Der Bundestrainer zog ein gemischtes Fazit. „Am Schießstand waren wir nicht so gut wie beim letzten Mal. Weil auch andere Federn gelassen haben, hat es für die Platzierungen keine ganz so große Rolle gespielt“, sagte Ralf Rombach: „Gerade bei den Mädels waren die Laufleistungen auf unserer Seite.“ Die Biathlon-WM auf der slowenischen Hochebene endet am Sonntag mit den Einzelrennen.