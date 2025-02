"Unglücklich": Preuß vor letztem Schießen von Zuruf irritiert

Felix Bitterling stufte den übereifrigen Zwischenruf des Mannschaftsmitglieds an Preuß als „unglücklich“ ein. Es sei allerdings so, „dass diese Zurufe zu den Athleten sehr individuell sind. Der eine möchte viele Informationen mit Rängen und Laufzeit, der andere möchte eher nicht so viele - und dazu gehört Franzi. Da muss man sehr sensibel vorgehen, weil so eine Information den Athleten rausbringen kann. Das war offensichtlich hier der Fall.“