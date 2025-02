WM: Biathleten wollen früh "positive Schlagzeilen schreiben"

Dies würde bedeuten in den Staffeln aufs Podest und in den Einzelrennen unter die besten sechs. „Wenn wir dann so ein bisschen in den berühmten Flow kommen, sind Medaillen eine Frage der Zeit“, betont der Sportdirektor. Das Verpassen des Podests in der Mixed Staffel zum Auftakt am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF) wäre zwar „kein Drama. Was wir allerdings vermeiden wollen, ist dieses ‚schauen wir mal morgen‘. So war es letztes Jahr in Nove Mesto ein bisschen.“