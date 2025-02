WM-Staffel: DSV-Frauen verpassen Medaille

Gold ging souverän an Titelverteidiger Frankreich (0 Strafrunden+4 Nachlader) vor Norwegen (1+8/+1:06,8 Minuten) und Schweden (1+8/+1:44,5). Das DSV-Team (1+10) lag 1:58,4 Minuten zurück. Schneider hatte sich als Startläuferin eine Strafrunde geleistet. Die deutsche Staffel, in diesem Winter im Weltcup schon zweimal Sieger, war deshalb nach dem ersten Wechsel nur 16., die Hypothek letztendlich zu groß. Preuß verpasste so ihre fünfte Medaille in Lenzerheide.