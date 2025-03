Biathleten enttäuschen erneut - Laegreid baut Vorsprung aus

Die DSV-Athleten um Justus Strelow enttäuschen auch im Massenstart. Wieder verhindern Probleme am Schießstand bessere Ergebnisse.

Den Sieg sicherte sich der Franzose Eric Perrot (1) vor seinem Landsmann Quentin Fillon Maillet (1/+3,1). Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid (1/+22,3), der in Abwesenheit von Johannes Thingnes Bö seinen Vorsprung im Gesamtweltcup ausbaute.

Erneut verhinderten Probleme am Schießstand ein besseres Ergebnis für die DSV-Athleten, kein Deutscher blieb am Samstag in Slowenien fehlerfrei. Hinter Strelow wurde Danilo Riethmüller (2/+2:06,4) 20., Philipp Nawrath (2/+2:28,2) belegte Platz 22, David Zobel (3/+3:23,4) Rang 27.