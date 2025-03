Bö nur Zweiter in der Verfolgung - Lägreid holt Gesamtweltcup

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat auf seiner Abschiedstournee am heimischen Holmenkollen den nächsten Erfolg verpasst und muss seinen Traum vom sechsten Triumph im Gesamtweltcup begraben. Einen Tag nach seinem Sieg im Sprint belegte der 31-Jährige in der Verfolgung nach drei Strafrunden (+15,5 Sekunden) Platz zwei hinter seinem fehlerfreien Landsmann und Konkurrenten Sturla Holm Lägreid, der damit im Kampf um das Gelbe Trikot nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.

Und so kann sich Bö bei seinem letzten Auftritt im Massenstart am Sonntag (15.40 Uhr/ARD und Eurosport) nicht mehr seinen sechsten Erfolg im Gesamtweltcup sichern, sich stattdessen aber voll auf seinen emotionalen Abgang von der Biathlon-Bühne vorbereiten. Offen ist derweil noch, ob sich auch sein Bruder Tarjei angemessen verabschieden wird. Der 36-Jährige, der wie Johannes Thingnes seine Karriere nach der Saison beendet, hatte wegen Fiebers am späten Donnerstagabend kurzfristig seinen Start im Sprint und in der Verfolgung absagen müssen, er hofft aber weiter auf einen Einsatz im Massenstart.