"Keine will klein beigeben": Preuß' Krimi um Gesamtweltcup

Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot klatschten sich freundschaftlich ab, die Rivalinnen um den Sieg im Gesamtweltcup gratulierten sich gegenseitig zu einem tollen Sprint am Holmenkollen. Das Verhältnis sei trotz der Konkurrenzsituation "total entspannt", betonte Preuß in der ARD: "Wir gönnen es uns beide, aber keine will klein beigeben. Wir machen uns das Leben gegenseitig schwer. Jede versucht ihr Bestes zu geben, so machen wir auch am Wochenende weiter."