Sieg von Jeanmonnot: Preuß verliert Gelbes Trikot

In der Verfolgung am Holmenkollen belegt Preuß nur Platz fünf - das Drama um die große Kristallkugel spitzt sich weiter zu.

Franziska Preuß hat im Kampf um den Gesamtweltcup einen herben Dämpfer kassiert und auf der Zielgeraden der Saison das Gelbe Trikot verloren. Beim Sieg ihrer Konkurrentin Lou Jeanmonnot belegte Deutschlands beste Biathletin in der Verfolgung am Holmenkollen nach drei Strafrunden nur Platz fünf (+26,3 Sekunden). Im dramatischen Duell um die große Kristallkugel liegt Preuß vor dem entscheidenden Massenstart am Sonntag (13.15 Uhr/ARD und Eurosport) nun fünf Punkte hinter der Französin.