Biathlon-Topstar verblüfft alle bei Rückkehr

Felix Kunkel 10.08.2025 • 22:34 Uhr Lisa Vittozzi meldet sich nach sehr langer Pause eindrucksvoll zurück. In Norwegen gelingt dem italienischen Biathlon-Star bei der Rückkehr ein großer Erfolg.

Lisa Vittozzi hat sich mit einem Ausrufezeichen auf der internationalen Biathlon-Bühne zurückgemeldet. Die Italienerin, die die gesamte Weltcup-Saison 2024/25 verpasst hatte, gewann zum Abschluss des Blinkfestivals in Norwegen den Massenstart.

Für Vittozzi war er der erste Sieg seit knapp einem Jahr. Letztmals hatte sie beim City-Biathlon in Dresden im September 2024 triumphiert.

Am Freitag hatte sich Vittozzi noch im Super-Sprint der Französin Lou Jeanmonnot knapp geschlagen geben müssen, aber bereits mit dem zweiten Platz aufhorchen lassen.

Biathlon: Vittozzi gewinnt vor Jeanmonnot

Einen Tag später setzte sie sich im Massenstart mit elf Sekunden Vorsprung vor Jeanmonnot durch.

Vor allem am Schießstand überzeugte die 30-Jährige und blieb zunächst dreimal fehlerfrei. Aufgrund ihres Vorsprungs konnte sich Vittozzi beim letzten Schießen dann sogar drei Fehler leisten.

Das Massenstart-Podium wurde von der Norwegerin Juni Arnekleiv komplettiert. Beste Deutsche war Anna Weidel auf Rang sieben.

Bei den Herren erzielten aus deutscher Sicht Lucas Fratzscher (9.) und Fabian Kaskel (11.) die besten Ergebnisse. Den Sieg im Massenstart sicherte sich Lokalmatador Martin Uldal. Die Franzosen Eric Perrot und Emilien Jacquelin folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Lange Leidenszeit nach Weltcup-Triumph

Vittozzi hatte in der Saison 2023/24 erstmals den Gesamtweltcup gewonnen. Im vergangenen Winter bestritt sie jedoch aufgrund von anhaltenden Rückenproblemen kein einziges Rennen.

Zuletzt hatte sich die italienische Biathletin im Interview mit der IBU jedoch positiv über ihre aktuelle Verfassung geäußert: „Mir geht es gut, die Erholung verläuft reibungslos und das Training auch. Ich sehe jede Woche Fortschritte, also bin ich glücklich.“