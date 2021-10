Bob-Olympiasiegerin Jamanka sichert sich Platz im Weltcupteam

Der frühere Gesamtweltcupsieger nominierte bei den Männern Christoph Hafer (Feilnbach) im Zweier und Vierer zusätzlich zu den Top-Piloten Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Johannes Lochner (Stuttgart). Richard Oelsner (Oberbärenburg) muss sich zumindest in den ersten drei Rennen mit dem Europacup begnügen. Die olympische Bob-Saison mit dem Höhepunkt bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) beginnt am 20. November in Innsbruck-Igls.