Lochner über Friedrich: "Sobald das Visier runter ist, gibt es Krieg"

Der frühere Bob-Weltmeister Johannes Lochner ist entschlossen, die Dominanz von Francesco Friedrich im Olympia-Winter zu brechen. Er wolle "natürlich nicht zuschauen", wie Friedrich "wieder 16 Weltcups gewinnt. Das kratzt am Ego, wenn der dir Woche für Wochen um die Ohren fährt", sagte der Stuttgarter dem Münchner Merkur und der tz (Donnerstagsausgaben) und kündigte an: "Außerhalb der Strecke gibt es Gaudi, aber sobald das Visier runtergeklappt ist und die Ampel auf grün springt, gibt es Krieg. Ich will ihm die Suppe versalzen."