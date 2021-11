Nolte gewinnt Weltcup-Auftakt im Zweier

"Wir sind sehr zufrieden. Ich hatte im Training eigentlich ein paar Probleme, deswegen war ich mir nicht so sicher, wie es laufen wird", sagte Nolte, die bereits im Vorjahr an selber Stelle einen deutschen Dreifachsieg angeführt hatte. Jamanka haderte mit dem um nur eine Hundertstel verpassten Podest, war aber auch froh: "Es ist gut zu sehen, dass wir in Schlagweite sind."