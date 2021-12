Mariama Jamanka: Monobob ist keine wirkliche Gleichberechtigung

Für Jamanka, die schon häufiger Kritik an der Monobob-Einführung geübt hatte, ist es grundsätzlich „ein Problem, dass man in einer Team-Sportart eine Einzeldisziplin eingeführt hat, zumindest steht es ja so auf dem Papier“, sagte die Pyeongchang-Olympiasiegerin. „Denn ich fahre zwar allein, aber ich bin genauso auf Hilfe angewiesen wie im Zweierbob.“