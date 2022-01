Bob: Friedrich siegt auch in St. Moritz und krönt sich zum Europameister

Friedrich hat nur ein Saisonrennen nicht gewonnen. Am Neujahrstag waren ihm im lettischen Sigulda ungewöhnlich viele Fehler unterlaufen, als Zwölfter hatte er gar die Top Ten verpasst. Friedrich wird bei den Winterspielen mit Anschieber Thorsten Margis, mit dem er bereits in Pyeongchang 2018 Gold geholt hatte, im Zweier an den Start gehen.