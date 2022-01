Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg

Dort kann Nolte erstmals die Kristallkugel gewinnen: Elana Meyers Taylor (USA/1321 Punkte) führt das Klassement an, Nolte (1286) ist aber in Schlagdistanz. Meyers Taylor liegt momentan vor allem deshalb in Führung, weil die deutschen Pilotinnen kurz nach dem Jahreswechsel den Weltcup in Sigulda ausgelassen hatten. Die Amerikanerin konnte damit an Nolte vorbeiziehen.