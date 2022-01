Bob: Nolte verpasst Gesamtweltcup knapp - Kalicki Europameisterin in St. Moritz

Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) gewann mit Bahnrekord den Europameistertitel und führte den deutschen Dreifachtriumph vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka an. "Die Freude überwiegt. Jetzt Vollgas Richtung Peking" sagte Kalicki, die in sechs von acht Weltcup-Rennen aufs Podest fuhr, in der ARD. "Der Weltcup-Gesamtsieg wäre schön gewesen, aber hat nicht die Priorität in dieser Saison", sagte Nolte, die leichte Probleme mit der Wade hatte und sich nun ebenfalls auf Peking fokussieren will.