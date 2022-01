Bob: Nächster Doppelsieg für Friedrich in Winterberg

In Winterberg bestätigte Friedrich seine Form und traf zudem eine Entscheidung für Olympia: Im Zweier wird er auch in Peking mit seinem Stammanschieber Thorsten Margis an den Start gehen, mit dem er bereits in Pyeongchang 2018 Gold geholt hatte. Vor Olympia macht der Bob-Weltcup nur noch einmal in St. Moritz in der Schweiz Station (15. und 16. Januar).