Laura Nolte zum vierten Mal auf dem Mono-Podest im Weltcup

„Ich habe jetzt schon öfter gezeigt, dass ich im Monobob auf das Podest fahren kann“, sagte Nolte in der ARD. In jedem ihrer sechs Saisonrennen landete sie unter den besten Vier: „Bei Olympia gibt es allerdings vier Läufe, da kommt es dann sehr auf die Konstanz an, das ist nochmal eine andere Nummer.“