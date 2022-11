Monobob: Sturz-Drama bei Weltcup-Premiere

Anders als im Zweier gaben Nolte und Co. im Monobob bislang nie das Tempo vor. Der WM-Titel in Altenberg ging ebenso wie Olympia-Gold in Peking an die erfahrene und hochdekorierte Humphries. Die beiden weiteren Medaillengewinnerinnen der Winterspiele sind nicht mehr dabei: Elana Meyers Taylor (USA) hatte Silber geholt, sie erwartet nun ihr zweites Kind. Bronze ging in Peking an die Kanadierin Christine de Bruin, die mittlerweile eine Dopingsperre absitzt.