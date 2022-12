Francesco Friedrich: „Die 100 bleibt das Ziel“

Sorgen bereitet dem 32-Jährigen hingegen der Blick auf die Zukunft seiner Sportart. "Wenn weniger Kinder generell Sport machen, kommen noch weniger bei uns an", sagte Friedrich. "Jeder Sport kämpft für sich, um seine Kaderplätze und seine Fördermittel. Wenn das schon nicht läuft, hat man immer weniger Gründe, die Bahnen einzueisen. Auch die TV-Präsenz spielt uns nicht in die Karten." Seine selbsternannte "Mission" bezüglich des Nachwuchses lautet: "Die Leute an die Bahn kriegen."