Monobob: Erster Sieg für Nolte

Bei der Weltcup-Premiere in Whistler (Kanada) hatte Nolte nach einem Sturz als Führende den Sieg dramatisch verpasst, den Triumph holte sie jetzt nach. Buckwitz (Oberhof) hatte bei der zweiten Station in Park City als Zweite noch knapp den deutschen Premierensieg verfehlt, in Lake Placid fuhr sie nun erneut auf das Podest. Kim Kalicki (Wiesbaden) profitierte vom Sturz der Kanadierin Cynthia Appiah. Sie wurde trotz eines schwachen zweiten Durchgangs Fünfte und komplettierte das starke deutsche Ergebnis.