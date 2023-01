Bob: Friedrich siegt trotz Verletzung im Vierer

Nach Friedrichs sechstem Platz im Zweierbob am Samstag hatte Bundestrainer Rene Spies von Friedrichs „Muskelfaserriss im Adduktorenbereich“ berichtet, er hoffe, sagte Spies, „dass es gut geht in Richtung WM“. Bei der letzten Weltcup-Station in Lake Placid/USA war Doppel-Olympiasieger Friedrich in beiden Schlitten Zweiter geworden. (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)