Bob: Lochner zum Abschluss auch im Vierer vor Friedrich

Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat nach seinem Sieg im Zweier auch im Viererschlitten wieder gewonnen. Er versetzte Francesco Friedrich, seinen Dauerrivalen dieses Winters, beim Weltcup in St. Moritz wie schon am Samstag auf Platz zwei. Bei den vergangenen zwei Weltcup-Stationen hatte Vierer-Weltmeister Friedrich nach Niederlagen im Zweier jeweils in seinem Paradeschlitten zurückgeschlagen.

"Wir haben überall ein wenig liegen lassen. Wir haben in der Bahn nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Aber das hat sich unter der Woche schon herausgestellt", monierte der einstige alleinige Dominator Friedrich und richtete seinen Blick schon auf das Jahreshighlight, die WM in Winterberg (24. Februar bis 3. März): "Jetzt gilt es, jede Woche einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Dann sind wir hoffentlich zur WM in Topform."

Schon bei der Station in Igls hatten sich die beiden Top-Piloten ein Duell auf Augenhöhe geliefert, beide waren nur wenige Hundertstelsekunden auseinander gewesen. So auch in St. Moritz, nach Lochners erstem Sieg am Samstag mit 0,25 Sekunden Vorsprung fuhr er zum Abschluss dank eines weiteren Streckenrekords erneut zehn Hundertstel schneller als Friedrich.

Emils Cipulis (Lettland) komplettierte als Dritter das Podium. Das deutsche Top-Talent Adam Ammour war im Gegensatz zum Zweier-Rennen im Vierer weit von den Top drei entfernt. Nach seinem sechsten Rang am Samstag fuhr er im Vierer nur auf Platz neun.

Zuvor hatten bereits die deutschen Frauen mit zwei Doppelsiegen den Ton in St. Moritz angegeben. Am Samstag hatte Lisa Buckwitz im Monobob knapp vor Laura Nolte gewonnen, am Sonntag tauschten die beiden die Positionen im Zweierschlitten und Nolte triumphierte knapp.