Bob: Nächster deutscher Doppelsieg in St. Moritz

Die deutschen Bobfahrerinnen haben beim Weltcup in St. Moritz den nächsten Doppelsieg eingefahren. Wie schon beim Erfolg im Monobob am Samstag waren auch im Zweier die ersten beiden Plätze in deutscher Hand, diesmal triumphierte Laura Nolte knapp vor Weltmeisterin Lisa Buckwitz. Platz drei ging an die Schweizer Pilotin Melanie Hasler.